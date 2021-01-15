У Польщі минулого року зафіксували рекордне зростання смертності

У Польщі у 2020 році померло 479 тис. людей, що майже на 70 тисяч більше, ніж роком раніше - такого стрибка в річному масштабі до цього не було.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Все це пов’язано з різким збільшенням кількості смертей в останні місяці минулого року.

За даними Головного статистичного управління (GUS) за останні 12 місяців, з 1946 року в Польщі не було видано стільки свідоцтв про смерть (з 1946 року Головне статистичне управління збирає ці дані). 75 років тому – протягом року – було приблизно на 200 тис. смертей менше.

Водночас за останні 12 місяців народилося приблизно 360 тис. людей. Такі цифри означають, що лише в 2020 році Польща втратила приблизно 100 тисяч громадян.

Для прикладу, в 2019 році число поляків зменшилося на 35 тис., роком раніше - на 25 тис., а в 2017 р. - лише на 1 тис. Це дані за всі 12 місяців тих років.

Коронавірус вбиває безпосередньо – через вірус та хворобу, яку він викликає, але також побічно: через зосереджену на одній хворобі медичну допомогу, важчий або неможливий доступ до лікарів, менше оглядів спеціалістів та діагностики раку або просто через страх перед лікарями та відвідуванням лікарні.

Статистика смерті найкраще показує масштаби епідемії в тій чи іншій країні. Кількість виданих свідоцтв про смерть не залежить від кількості проведених тестів. Вони показують повну картину смертності в Польщі. А з другою хвилею вірусу вмирає набагато більше поляків, ніж раніше.

За оцінками money.pl, прихована кількість жертв епідемії наблизилася до 50 тисяч. Це люди, які не проходили тестування і в яких не було підтвердженого вірусу, тому їх немає у статистиці COVID-19.

За найгіршого сценарію, якщо кількість смертей залишиться приблизно на рівні 12 тис. щотижня протягом дуже довгого часу, до кінця року помре майже 660 тис. людей. Це на 250 тисяч більше, ніж зазвичай.