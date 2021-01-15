В Польше в прошлом году зафиксировали рекордный рост смертности

В Польше в 2020 году умерло 479 тыс. человек, что почти на 70 тыс. больше, чем годом ранее - такого скачка в годовом масштабе до этого не было.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Все это связано с резким увеличением количества смертей в последние месяцы прошлого года.

По данным Главного статистического управления (GUS) за последние 12 месяцев, с 1946 года в Польше не было выдано столько свидетельств о смерти (с 1946 года Главное статистическое управление собирает эти данные). 75 лет назад - в течение года - было примерно на 200 тыс. смертей меньше.

В то же время за последние 12 месяцев родилось примерно 360 тыс. человек. Такие цифры означают, что только в 2020 году Польша потеряла примерно 100 тыс. граждан.

Например, в 2019 году число поляков уменьшилось на 35 тыс., годом ранее - на 25 тыс., а в 2017 г. - на 1 тыс.

Коронавирус убивает напрямую - через вирус и болезнь, которую он вызывает, но также косвенно: через сосредоточенную на одной болезни медицинскую помощь, осложненный или невозможный доступ к врачам, меньше осмотров специалистов и диагностики рака или просто из-за страха перед врачами и посещением больницы.

Статистика смерти наилучшим образом показывает масштабы эпидемии в той или иной стране. Количество выданных свидетельств о смерти не зависит от количества проведенных тестов. Они показывают полную картину смертности в Польше. А со второй волной вируса умирает гораздо больше поляков, чем раньше.

По оценкам money.pl, скрытая количество жертв эпидемии приблизилась к 50 000. Это люди, которые не проходили тестирование и в которых не было подтвержденного вируса, поэтому их нет в статистике COVID-19.

При наихудшем сценарии, если количество смертей останется примерно на уровне 12 тыс. В неделю в течение очень долгого времени, к концу года умрет почти 660 тыс. Человек. Это на 250 000 больше, чем обычно.