Уряд Нідерландів подав у відставку після помилкового визнання тисяч сімей шахраями

Уряд прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте подав у відставку у п'ятницю через скандал, в якому податкові органи помилково звинуватили тисячі сімей в шахрайстві з дитячими виплатами в період з 2013 по 2019 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Рютте запропонує королю відставку свого третього кабінету всього за два місяці до виборів до парламенту. Падіння уряду наближалося вже кілька днів, і сьогодні кабінет нарешті зробив рішучий крок.

Читайте також Податкова Нідерландів помилково звинуватила тисячі сімей у шахрайстві, уряду загрожує відставка

Міністри залишатимуться виконуючими обов'язки доти, доки не буде сформована нова коаліція.

В березні у Нідерландах повинні відбутися загальні вибори. Рютте та його правоцентристська Народна партія за свободу та демократію лідирує в опитуваннях.

Раніше Рютте заявляв, що виступає проти розпуску коаліції, стверджуючи, що Нідерландам потрібна стабільність під час епідемії коронавірусу. Однак інші партії коаліції заявили, що вважають неминучими політичні наслідки після різкого парламентського звіту, який спричинив скандал.

У грудні був опублікований звіт депутатів під назвою "Безпрецедентна несправедливість". У документі вказується, що податковим органом Нідерландів "були порушені основоположні принципи верховенства закону", і розслідування шахрайства щодо сімей почалися через "таку просту річ, як адміністративна помилка, без будь-якого злого умислу".

Близько 20 000 працюючих сімей помилково були притягнуті до відповідальності в судах за шахрайство і їм було наказано повернути виплати на утримання дитини та відмовлено в праві на подачу апеляції. Все це відбувалося протягом декількох років з 2012 року.

Деякі сім'ї через це були близькі банкрутства або змушені були переїхати через несправедливі позови на десятки тисяч євро. Так зване шахрайство зазвичай зводилося до неправильно заповненої форми або відсутності підписів.