Польща вивчає можливість закупівлі додаткових вакцин поза межами ЄС

Польський уряд аналізує можливість придбання вакцин поза умовами закупівлі Євросоюзу.

Про це заявив голова канцелярії польського прем’єра Міхал Дворчик в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи може уряд купувати вакцини проти COVID-19 на додаток до тих, які передбачені для Польщі в рамках угоди ЄС, Дворчик відповів: "Теоретично ми могли б, але це було б порушенням угоди, підписаної Європейською комісією".

На запитання, чи розглядає уряд можливість придбання вакцин поза межами ЄС, він відповів: "Ми аналізуємо такі можливості".

Як він наголосив, "Німеччина порушила цю угоду", зробивши це під час головування в ЄС.

"Німеччина домовилась про загальноєвропейський контракт на поставку вакцин, щоб через мить його порушити ", - сказав він.

"Німеччина та інші країни говорять про солідарність, про необхідність дотримання норм і правил, і сьогодні ми маємо приклад того, як ця солідарність ЄС виглядає на практиці", - додав глава канцелярії прем'єр-міністра.

На запитання про рівень вакцинації Дворчик зазначив, що "в межах ЄС ми знаходимося на четвертому місці за кількістю щеплених людей". "З іншого боку, важко порівняти країни ЄС з країнами, які не входять в ЄС, оскільки ці країни домовились про кращі контракти з виробниками, отримують більше вакцин і швидше", - заявив глава канцелярії прем'єр-міністра.