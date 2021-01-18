Польша изучает возможность закупки дополнительных вакцин за пределами ЕС

Польское правительство анализирует возможность приобретения вакцин вне условий закупки Евросоюза.

Об этом заявил глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, может ли правительство покупать вакцины против COVID-19 в дополнение к тем, которые предусмотрены для Польши в рамках соглашения ЕС, Дворчик ответил: "Теоретически мы могли бы, но это было бы нарушением соглашения, подписанного Европейской комиссией".

На вопрос, рассматривает ли правительство возможность приобретения вакцин за рамками ЕС, он ответил: "Мы анализируем такие возможности".

Как он отметил, "Германия нарушила это соглашение", сделав это во время председательства в Евросоюзе.

"Германия договорилась об общеевропейском контракте на поставку вакцин, чтобы через минуту его нарушить", - сказал он.

"Германия и другие страны говорят о солидарности, о необходимости соблюдения норм и правил, но сегодня у нас есть пример того, как эта солидарность ЕС выглядит на практике", - добавил глава канцелярии премьер-министра.

На вопрос об уровне вакцинации Дворчик отметил, что "в рамках ЕС мы находимся на четвертом месте по количеству привитых людей". "С другой стороны, трудно сравнить страны Евросоюза со странами, не входящими в ЕС, поскольку эти страны договорились о лучших контрактах с производителями, получают больше вакцин и быстрее", - заявил глава канцелярии премьер-министра.