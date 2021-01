Країни Балтії виступили за нові санкції проти Росії, якщо Навального не звільнять

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо затриманий опозиціонер Алексєй Навальний не буде звільнений.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда".

"Спільна заява Естонії, Латвії та Литви: затримання Алексєя Навального російською владою абсолютно неприпустиме. Ми вимагаємо його негайного звільнення. ЄС повинен діяти швидко, і якщо його не звільнять, нам потрібно розглянути можливість введення обмежувальних заходів у відповідь на цей кричущий акт", - написав Ландсбергіс у Twitter.

Joint statement by 🇪🇪🇱🇻🇱🇹: Detaining Alexei @Navalny by the Russian authorities is completely unacceptable. We demand his immediate release. EU should act swiftly and if he is not released, we need to consider imposition of restrictive measures in response to this blatant act"