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Країни Балтії виступили за нові санкції проти Росії, якщо Навального не звільнять

Понеділок, 18 січня 2021, 11:02

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо затриманий опозиціонер Алексєй Навальний не буде звільнений.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда".

"Спільна заява Естонії, Латвії та Литви: затримання Алексєя Навального російською владою абсолютно неприпустиме. Ми вимагаємо його негайного звільнення. ЄС повинен діяти швидко, і якщо його не звільнять, нам потрібно розглянути можливість введення обмежувальних заходів у відповідь на цей кричущий акт", - написав Ландсбергіс у Twitter.

17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера. 

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Навальний Росія Литва Естонія
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