Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава Еврокомиссии осудила задержание Навального

В Черном море продолжают поиски пяти моряков с затонувшего судна украинской компании

Украина отложила первый саммит Крымской платформы

В ЕС и США требуют освободить Навального






Страны Балтии выступили за новые санкции против России, если Навального не освободят

Понедельник, 18 января 2021, 11:02

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда".

"Совместное заявление Эстонии, Латвии и Литвы: задержание Алексея Навального российскими властями абсолютно недопустимо. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать быстро, и если его не освободят, нам нужно рассмотреть возможность введения ограничительных мер на этот вопиющий акт", - написал Ландсбергис в Twitter.

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Навальный Россия Литва Эстония
powered by lun.ua