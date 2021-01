Страны Балтии выступили за новые санкции против России, если Навального не освободят

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда".

"Совместное заявление Эстонии, Латвии и Литвы: задержание Алексея Навального российскими властями абсолютно недопустимо. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать быстро, и если его не освободят, нам нужно рассмотреть возможность введения ограничительных мер на этот вопиющий акт", - написал Ландсбергис в Twitter.

Joint statement by 🇪🇪🇱🇻🇱🇹: Detaining Alexei @Navalny by the Russian authorities is completely unacceptable. We demand his immediate release. EU should act swiftly and if he is not released, we need to consider imposition of restrictive measures in response to this blatant act"