Нова керівниця ОБСЄ цього тижня відвідає Україну

Діюча голова ОБСЄ, очільниця МЗС Швеції Анн Лінде 19-20 січня відвідає Україну

Про це у понеділок повідомили "Європейській правді" в пресслужбі МЗС.

У рамках візиту Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Читайте також ОБСЄ очолила представниця дружньої до України Швеції

Вони обговорять, серед іншого, безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримку діяльності ОБСЄ.

Міністри приділять окрему увагу актуальним питанням двосторонніх українсько-шведських відносин.

Лінде та Кулеба відвідають зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де шведська міністр ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації.

Україна стане першою країною, яку Лінде відвідає з візитом як головуюча в ОБСЄ. Це підкреслює пріоритетне значення України на порядку денному ОБСЄ у 2021 році, заявили в МЗС.