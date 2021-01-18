Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава Еврокомиссии осудила задержание Навального

В Черном море продолжают поиски пяти моряков с затонувшего судна украинской компании

Украина отложила первый саммит Крымской платформы

В ЕС и США требуют освободить Навального






Новая руководительница ОБСЕ на этой неделе посетит Украину

Понедельник, 18 января 2021, 11:29

Действующая председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде 19-20 января посетит Украину

Об этом в понедельник сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД.

В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Читайте также
ОБСЕ возглавила представительница Швеции, дружественная Украине

Они обсудят, среди прочего, ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержку деятельности ОБСЕ.

Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинского-шведских отношений.

Линде и Кулеба посетят зону проведения операции объединенных сил на Донбассе, где шведская министр ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации.

Украина станет первой страной, которую Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ. Это подчеркивает приоритетное значение Украины в повестке дня ОБСЕ в 2021 году, заявили в МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ОБСЕ Швеция Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua