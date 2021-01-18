Новая руководительница ОБСЕ на этой неделе посетит Украину
Действующая председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде 19-20 января посетит Украину
Об этом в понедельник сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД.
В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Они обсудят, среди прочего, ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержку деятельности ОБСЕ.
Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинского-шведских отношений.
Линде и Кулеба посетят зону проведения операции объединенных сил на Донбассе, где шведская министр ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации.
Украина станет первой страной, которую Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ. Это подчеркивает приоритетное значение Украины в повестке дня ОБСЕ в 2021 году, заявили в МИД.