На Качинського подали скаргу за порушення коронаправил під час релігійної служби

Польські активісти подали скаргу на голови керівної партії Польщі Ярослава Качинського та його соратників за порушення коронавірусних правил під час заупокійної служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

В минулу суботу в церкві Всіх Святих у Стараховицях відбулася урочиста меса в пам’ять про покійну Ядвігу Качинську, матір голови партії "Право і справедливість". У службі взяла участь група політиків ПіС, серед яких були депутати - сам Ярослав Качинський, Кшиштоф Ліпець та Анна Крупка, а також радник Сеймику Свентокшиського воєводства Магдалина Зелень та Збігнев Дуда, радник Островецького повіту.

На думку членів руху "Спілка молод"і, люди, які виконують державні функції, повинні на своєму прикладі демонструвати громадам правильні та правові дії, зокрема беручи до уваги пандемію COVID-19 та її трагічні наслідки.

"На жаль, у цьому випадку цього не сталося", - наголошують вони.

Тому вони подали скаргу, щоб покарати учасників суботньої меси.

"З фотогалереї видно, що люди, які перебувають у місці релігійного культу, не дотримувались чинних норм і правил", - заявляє "Спілка молоді".

"Регламент дозволяє лише учасникам релігійного культу перебувати у церквах, не закриваючи рота та носа - у фотогалереї ми бачимо, що пан Качинський не дотримувався цього положення", - додали там.