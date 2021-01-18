На Качиньского подали жалобу за нарушение коронаправил во время религиозной службы

Польские активисты подали жалобу на председателя правящей партии Польши Ярослава Качиньского и его соратников за нарушение коронавирусных правил во время заупокойной службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

В минувшую субботу в церкви Всех Святых в Стараховицах состоялась торжественная месса в память о покойной Ядвиге Качиньской, матери председателя партии "Право и справедливость". В службе приняли участие группа политиков ПиС, среди которых были депутаты - сам Ярослав Качиньский, Кшиштоф Липец и Анна Крупко, а также советник Сеймика Свентокшиского воеводства Магдалина Зелень и Збигнев Дуда, советник Островецкого уезда.

По мнению членов движения "Союз молодежи", люди, выполняющие государственные функции, должны на своем примере демонстрировать правильные и правовые действия, в частности учитывая пандемию COVID-19 и ее трагические последствия.

"К сожалению, в данном случае этого не произошло", - отмечают они.

Поэтому они подали жалобу, чтобы наказать участников субботней мессы.

"В фотогалерее видно, что люди, находящиеся в месте религиозного культа, не соблюдали действующих норм и правил", - заявляет "Союз молодежи".

"Регламент позволяет только участникам религиозного культа находиться в церквях, не закрывая рта и носа - в фотогалерее мы видим, что господин Качиньский не придерживался этого положения", - добавили там.