У Відні 150 барів відкриються на знак протесту проти локдауну в Австрії

Близько 150 барів і ресторанів по всьому Відню відкриють свої двері в понеділок на знак протесту проти триваючого карантину в країні, але клієнтів обслуговувати не будуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Власники барів та ресторанів сподіваються, що акція протесту підвищить поінформованість про їх небезпечне становище.

В рамках акції власники планують запалити свічки і поставити їх у вікнах своїх закладів. Вони не будуть обслуговувати клієнтів або пускати людей на місця проведення заходів.

Власники вимагають дозволу на негайне відкриття при дотриманні правил безпеки і гігієни.

Петер Добчак, представник віденської організації громадського харчування та гостинності, повідомив, що від 20 до 30 відсотків ресторанів і барів перебувають під загрозою закриття.

Добчак сказав, що грошей, наданих австрійським урядом, недостатньо, щоб покрити справжні збитки тих, хто працює в індустрії гостинності, і що тільки повне відкриття допоможе тим, хто працює в цій індустрії.

У Відні близько 9000 барів і ресторанів.

Нагадаємо, уряд Австрії в неділю оголосив про продовження загальнонаціонального карантину до 7 лютого. Також стало відомо, що сектор громадського харчування та туризму не зможе відновити роботу в лютому.