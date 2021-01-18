В Вене 150 баров откроются в знак протеста против локдауна в Австрии

Около 150 баров и ресторанов по всей Вене откроют свои двери в понедельник в знак протеста против продолжающегося карантина в стране, но клиентов обслуживать не будут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Владельцы баров и ресторанов надеются, что акция протеста повысит осведомленность об их опасном положении.

В рамках акции владельцы планируют зажечь свечи и поставить их в центре окон своих заведений. Они не будут обслуживать клиентов или пускать людей на места проведения мероприятий.

Владельцы требуют разрешения на немедленное открытие, при соблюдении правил безопасности и гигиены.

Петер Добчак, представитель венской организации общественного питания и гостеприимства, сообщил, что от 20 до 30 процентов ресторанов и баров находятся под угрозой закрытия.

Добчак сказал, что денег, предоставленных австрийским правительством, недостаточно, чтобы покрыть истинные убытки тех, кто работает в индустрии гостеприимства, и что только полное открытие обеспечит успех тех, кто работает в этой индустрии.

В Вене около 9000 баров и ресторанов.

Напомним, правительство Австрии в воскресенье объявило о продлении общенационального карантина до 7 февраля. Также стало известно, что сектор общественного питания и туризма не сможет возобновить работу в феврале.