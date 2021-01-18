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У Стамбулі випав перший сніг

Понеділок, 18 січня 2021, 18:03

У Стамбулі випав перший cніг у цьому році. 

Як пише "Європейська правда", про це пишуть низка турецьких ЗМІ, серед яких Hurriyet Daily News та Daily Sabah

Після трьох днів дощу і сильного вітру, на вихідні у Стамбулі почалися снігопади. 17 січня температура повітря опустилася до -1 градуса за Цельсієм, що на три градуси нижче за сезонну норму.  

Попри комендантську годину у вихідні дні, у багатьох районах діти і старші люди вийшли надвір, щоб насолодитися снігом. 

У міських органах Стамбула заявили, що за час снігопадів використали для посипання доріг майже 11 тонн солі, на дорозі працювали понад 1300 одиниць техніки, а для бездомних запропонували місця для ночівлі й обігріву та їжу. Також підгодовують бездомних тварин.

Людей попросили не використовувати приватні авто, якщо на них не стоять зимові шини. 

Водночас, вранці 18 січня у годину пік рух все одно був суттєво ускладнений.  

Сніг йшов і в інших частинах країни. У понад 1300 місцевостях через негоду довелося закривати дороги, а сотні сіл через замети виявилися тимчасово відрізаними від світу.  

Очікується, що сніговий покрив і легкий мороз протримаються до ночі на 19 січня, а потім температура повітря поступово підвищиться.

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