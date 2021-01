У Стамбулі випав перший сніг

У Стамбулі випав перший cніг у цьому році.

Як пише "Європейська правда", про це пишуть низка турецьких ЗМІ, серед яких Hurriyet Daily News та Daily Sabah.

Після трьох днів дощу і сильного вітру, на вихідні у Стамбулі почалися снігопади. 17 січня температура повітря опустилася до -1 градуса за Цельсієм, що на три градуси нижче за сезонну норму.

Попри комендантську годину у вихідні дні, у багатьох районах діти і старші люди вийшли надвір, щоб насолодитися снігом.

People throughout Istanbul yesterday went out to enjoy the first snow of the year, despite a weekend-long curfew meant to fight the spread of COVID-19. https://t.co/cbU10d1Ghp pic.twitter.com/nQ9MQsoYbg