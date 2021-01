В Стамбуле выпал первый снег

В Стамбуле выпал первый cнег в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом пишут ряд турецких СМИ, среди которых Hurriyet Daily News и Daily Sabah.

После трех дней дождя и сильного ветра, к выходным в Стамбуле начались снегопады. 17 января температура воздуха опустилась до -1 градуса по Цельсию, что на три градуса ниже сезонной нормы.

Несмотря на комендантский час в выходные дни, во многих районах дети и взрослые вышли на улицу, чтобы насладиться снегом.

People throughout Istanbul yesterday went out to enjoy the first snow of the year, despite a weekend-long curfew meant to fight the spread of COVID-19. https://t.co/cbU10d1Ghp pic.twitter.com/nQ9MQsoYbg