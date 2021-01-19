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Поляки найбільше довіряють прем’єрові, президент – на третьому місці

Вівторок, 19 січня 2021, 10:02

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький серед політиків має найбільшу довіру польських громадян.

Такі результати опитування IBRiS для Onet, повідомляє "Європейська правда".

Так, 43,7% поляків довіряють Матеушу Моравецькому, не довіряють - 47,8%.

Лідеру руху "Польща 2050" Шимону Головні довіряють 43,3% респондентів, не довіряють - 28,3%.

Своєю чергою президент Анджей Дуда досяг 41,9% довіри.

Мер Варшави Рафал Тшасковський знаходиться на четвертому місці. Згідно з дослідженням, 36,1% йому довіряють. Лідеру Об'єднаних правих Ярославу Качинському, голові партії "Право і справедливість", довіряють 31,7%, а не довіряють 57,5%.

Учасників опитування також запитували, серед іншого, про ставлення до міністра охорони здоров’я Адама Недзельського. Йому довіряють 30,2 % опитаних. У свою чергу, колишній прем'єр-міністр, а в даний час глава Європейської народної партії Дональд Туск користується довірою 28,7% респондентів, не довіряють йому - 53,8%.

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