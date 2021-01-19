Поляки больше всего доверяют премьеру, президент - на третьем месте

Премьер Польши Матеуш Моравецкий среди политиков пользуется наибольшим доверием польских граждан.

Таковы результаты опроса IBRiS для Onet, сообщает "Европейская правда".

Так, 43,7% поляков доверяют Матеушу Моравецкому, не доверяют - 47,8%.

Лидеру движения "Польша 2050" Шимону Головне доверяют 43,3% респондентов, не доверяют - 28,3%.

В свою очередь президент Анджей Дуда добился 41,9% доверия.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский находится на четвертом месте. Согласно исследованию, 36,1% ему доверяют. Лидеру Объединенных правых Ярославу Качиньскому, председателю партии "Право и справедливость", доверяют 31,7%, а не доверяют 57,5%.

Участников опроса также спрашивали в том числе об отношении к министру здравоохранения Адаму Недзельскому. Ему доверяют 30,2% опрошенных. В свою очередь, бывший премьер-министр, а в настоящее время глава Европейской народной партии Дональд Туск пользуется доверием 28,7% респондентов, не доверяют ему - 53,8%.