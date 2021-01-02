Нова керівниця ОБСЄ Лінде свій перший візит здійснить в Україну - українська делегація в ТКГ

Нова керівниця ОБСЄ - міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде - свій перший закордонний візит у цій ролі планує здійснити до України, він має відбутися вже у січні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі.

"Новий діючий голова, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, вже заявила про те, що Шведське головування ОБСЄ підтримуватиме роботу Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи з метою відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Символічно, що свій перший закордонний візит у новій якості Анн Лінде планує здійснити саме до України. Очікуємо на неї в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливою нагодою діючій голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України", - йдеться у повідомленні ТКГ на її сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 1 січня Швеція, за ротаційним принципом, стала головуючою країною Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) терміном на один рік.

Свою детальну програму та пріоритети шведське головування представить у Відні 14 січня, але джерела "Європейської правди" наголошують, що розвиток подій, пов’язаних з російською агресією проти України, буде одним з пріоритетів.

Анн Лінде вже відвідувала прифронтові території Донбасу у рамках свого візиту в Україну у березні 2020 року.