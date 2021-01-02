Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину - украинская делегация в ТКГ

Новая руководительница ОБСЕ - министр иностранных дел Швеции Анн Линде - свой первый зарубежный визит в этой роли планирует осуществить в Украину, он должен состояться уже в январе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

"Новый действующий председатель, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, уже заявила о том, что Шведское председательство ОБСЕ будет поддерживать работу Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важной возможностью для действующего председателя ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины", - говорится в сообщении ТКГ на ее странице в Facebook.

Напомним, 1 января Швеция, по ротационному принципу, стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год.

Свою подробную программу и приоритеты шведское председательство представит в Вене 14 января, но источники "Европейской правды" отмечают, что развитие событий, связанных с российской агрессией против Украины, будет одним из приоритетов.

Анн Линде уже посещала прифронтовые территории Донбасса в рамках своего визита в Украину в марте 2020 года.