Україна досягне кліматичної нейтральності одночасно із ЄС - міністр

В уряді не сумніваються, що Україна здатна разом із ЄС до 2050 року досягти кліматичної нейтральності.

Про це йдеться у колонці міністра розвитку економіки, сільського господарства і торгівлі Ігоря Петрашка для "Європейської правди".

За словами Петрашка, якщо розібрати стратегію Green Deal, а також програмні документи ЄС щодо циркулярної економіки та сільського господарства, то в Україні багато елементів цих політик вже впроваджується.

"Наприклад, у сфері циркулярної економіки Україна вже переходить на стандарти і вимоги ЄС щодо утилізації електронного обладнання, еко-дизайну і еко-маркування", - зазначає міністр.

Інший позитивний приклад - новий Закон про публічні закупівлі, який відкриває можливості для розвитку "зелених" закупівель та закупівель на основі "життєвого циклу".

"Ми повністю поділяємо цілі політики Farm to Fork. Питання полягає в тому, аби досягти цих цілей у найефективніший спосіб. І більша інтеграція сільського господарства України і ЄС буде гарною допомогою Євросоюзу в досягненні цілей. Тому в мене немає сумнівів, що Україна здатна разом із ЄС до 2050 року досягти кліматичної нейтральності", - наголошує Петрашко.

За його словами, на найближче десятиліття головною амбіцією України має стати не стільки кількісне зменшення викидів, скільки зміна якості економічної та екологічної політик і їхня синергія.

Детальніше про те, як має діяти Україна, щоб досягти кліматичної нейтральності разом з ЄС, читайте за посиланням: Кліматична нейтральність до 2050 року: план дій для України