Украина достигнет климатической нейтральности одновременно с ЕС - министр

В правительстве не сомневаются, что Украина способна вместе с ЕС к 2050 году достичь климатической нейтральности.

Об этом говорится в колонке министра развития экономики, сельского хозяйства и торговли Игоря Петрашко для "Европейской правды".

По словам Петрашко, если разобрать стратегию Green Deal, а также программные документы ЕС по циркулярной экономике и сельскому хозяйству, то в Украине многие элементы этих политик уже внедряются.

"Например, в сфере циркулярной экономики Украина уже переходит на стандарты и требования утилизация электронного оборудования, эко-дизайна и эко-маркировки", - отмечает министр.

Другой положительный пример - новый Закон о публичных закупках, который открывает возможности для развития "зеленых" закупок и закупок на основе "жизненного цикла".

"Мы полностью разделяем цели политики Farm to Fork. Вопрос заключается в том, чтобы достичь этих целей наиболее эффективным способом. И большая интеграция сельского хозяйства Украины и ЕС будет хорошей помощью Евросоюза в достижении целей. Поэтому у меня нет сомнений, что Украина способна вместе с ЕС к 2050 году достичь климатической нейтральности", - отмечает Петрашко.

По его словам, на ближайшее десятилетие главной амбицией Украины должно стать не столько количественное уменьшение выбросов, сколько изменение качества экономической и экологической политик и их синергия.

Подробнее о том, как должна действовать Украина, чтобы достичь климатической нейтральности вместе с ЕС, читайте по ссылке: Климатическая нейтральность до 2050 года: план действий для Украины