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ЄСПЛ виніс перше рішення про наслідки російської агресії проти Грузії

Четвер, 21 січня 2021, 12:46

Європейський суд з прав людини визнав, що Росія винна у низці порушень прав людини після окупації Південної Осетії та Абхазії, але не несе відповідальності за ці регіони під час російсько-грузинської війни.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

Обидві сторони суперечки оголосили про свою перемогу.

"Сьогодні один найважливіших днів  у новітній історії Грузії. 12-річна суперечка із РФ про війну серпня 2008 року завершилася перемогою Грузії", - написав прем’єр-міністр цієї країни Гіоргі Гахарія. 

Натомість Мін'юст Росії оприлюднив повідомлення про свою перемогу в ЄСПЛ, стверджуючи, що Суд "визнав необґрунтованими звинувачення Грузії проти Росії щодо подій 8-12 серпня 2008 у Південній Осетії та Абхазії".

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Грузія ЄСПЛ Росія
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