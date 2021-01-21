ЕСПЧ вынес первое решение о последствиях российской агрессии против Грузии

Европейский суд по правам человека признал, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Обе стороны спора объявили о своей победе.

"Сегодня один самых важных дней в новейшей истории Грузии. 12-летний спор с РФ о войне августа 2008 года завершился победой Грузии", - написал премьер-министр страны Гиоргий Гахария.

В свою очередь Минюст России обнародовал сообщение о своей победе в ЕСПЧ, утверждая, что Суд "признал необоснованными обвинения Грузии против России о событиях 8-12 августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии".

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