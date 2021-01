Генсек Ради Європи висловила співчуття у зв'язку з пожежею в Харкові

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття родинам загиблих і народу України у зв'язку з пожежею в будинку для літніх людей у Харкові.

Як повідомляє "Європейська правда", генсека цитує її речник Деніел Хольтген у Twitter.

"Я глибоко засмучена загибеллю людей внаслідок сьогоднішньої трагічної пожежі в будинку для людей у Харкові. Від імені Ради Європи висловлюю щирі співчуття родинам загиблих та народові України та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим" - заявила Пейчинович-Бурич.

Marija Pejčinović Burić: “I am deeply saddened by the loss of lives in today’s tragic fire in the elderly home in #Kharkiv. On behalf of the @coe I offer sincere condolences to the families of victims and to the people of Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured”. pic.twitter.com/anvfKxUjmn