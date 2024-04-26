Держдеп: Зміст грузинського законопроєкту про "іноагентів" неймовірно тривожний

У Державному департаменті США вкотре засудили владу Грузії за наміри схвалити скандальний законопроєкт "про прозорість іноземного впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

У нього спитали, чи йде наразі в Конгресі США дискусія щодо можливої реакції на дії грузинського уряду, на що представник Держдепу відповів, що не коментуватиме факт консультацій з Конгресом.

"Але послухайте, ми вже кілька тижнів обговорюємо цей законопроєкт, і я повторю те, що ви вже чули від мене раніше: Ми вважаємо зміст цього закону неймовірно тривожним", – сказав Пател.

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Він зазначив, що грузинський проєкт надзвичайно схожий із кремлівським законодавством та нормативними актами тих країн, де "мають досвід придушення ЗМІ, суб'єктів громадянського суспільства, некомерційних організацій".

"Ми вважаємо, що таке законодавство не відповідає заявленим цілям ЄС, у чому, як заявила сама Грузія, вона зацікавлена", – додав представник Держдепу.

Напередодні Європарламент проголосував за резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон "про прозорість іноземного впливу". Влада Грузії висловила обурення таким кроком.

На Заході жорстко критикують грузинський проєкт "про іноагентів" та наголошують, що він несумісний із західним курсом Грузії. Проте грузинська влада називає критику безпідставною, прем'єр-міністр заявив, що закон все одно ухвалять.

Детально про те, чому грузинська влада йде на розрив із Заходом – у відеоблозі "ЄвроПравди".