США та Молдова розвиватимуть співпрацю щодо постачання газу до Європи

США та Молдова обговорили співпрацю в сфері постачання газу у світлі намагання Кишинева позбутися залежності від російських енергоносіїв.

Про це йдеться у заяві Держдепу за підсумками засідання стратегічного діалогу між країнами, повідомляє "Європейська правда".

Уряди Сполучених Штатів Америки та Республіки Молдова провели засідання Стратегічного діалогу між США та Молдовою у Вашингтоні ще 18 квітня, а також політичні консультації між заступниками держсекретаря з управління і ресурсів, Річардом Вермою та, міністром закордонних справ Міхаєм Попшоєм.

Молдова та Сполучені Штати обговорили програми, які допомагають Молдові розвинути свою національну стійкість і створити потенціал для захисту своєї території, захисту свого конституційного нейтралітету та ефективного управління та реагування на кризові ситуації.

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"Обидві сторони підтвердили свою відданість спільним зусиллям щодо переходу на відновлювані джерела енергії", – йдеться у заяві.

У Держдепі нагадали, що в квітні 2024 року Молдова вперше придбала американський природний газ і підкреслили, що майбутні поставки природного газу США посилять як енергетичну безпеку Молдови, так і двосторонні торговельні відносини між США та Молдовою.

"Обидві сторони обговорили "вертикальний коридор", який використовуватиме існуючу газову інфраструктуру для доставки неросійських поставок, що спрямовуються з терміналів у Східному Середземномор’ї до України та Молдови, а зрештою з України до Центральної Європи", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у Молдові 29 березня розпочалося будівництво повітряної лінії електропередачі 400 кВ Вулканешти – Кишинів, яка має ліквідувати залежність Кишинева від електрики з окупованого Придністров'я.

Детальніше про шлях до незалежності Молдови від газу і електрики з Придністров'я читайте у матеріалі "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".