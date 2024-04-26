США та Молдова розвиватимуть співпрацю щодо постачання газу до Європи
США та Молдова обговорили співпрацю в сфері постачання газу у світлі намагання Кишинева позбутися залежності від російських енергоносіїв.
Про це йдеться у заяві Держдепу за підсумками засідання стратегічного діалогу між країнами, повідомляє "Європейська правда".
Уряди Сполучених Штатів Америки та Республіки Молдова провели засідання Стратегічного діалогу між США та Молдовою у Вашингтоні ще 18 квітня, а також політичні консультації між заступниками держсекретаря з управління і ресурсів, Річардом Вермою та, міністром закордонних справ Міхаєм Попшоєм.
Молдова та Сполучені Штати обговорили програми, які допомагають Молдові розвинути свою національну стійкість і створити потенціал для захисту своєї території, захисту свого конституційного нейтралітету та ефективного управління та реагування на кризові ситуації.
"Обидві сторони підтвердили свою відданість спільним зусиллям щодо переходу на відновлювані джерела енергії", – йдеться у заяві.
У Держдепі нагадали, що в квітні 2024 року Молдова вперше придбала американський природний газ і підкреслили, що майбутні поставки природного газу США посилять як енергетичну безпеку Молдови, так і двосторонні торговельні відносини між США та Молдовою.
"Обидві сторони обговорили "вертикальний коридор", який використовуватиме існуючу газову інфраструктуру для доставки неросійських поставок, що спрямовуються з терміналів у Східному Середземномор’ї до України та Молдови, а зрештою з України до Центральної Європи", – йдеться у заяві.
Як повідомлялося, у Молдові 29 березня розпочалося будівництво повітряної лінії електропередачі 400 кВ Вулканешти – Кишинів, яка має ліквідувати залежність Кишинева від електрики з окупованого Придністров'я.
Детальніше про шлях до незалежності Молдови від газу і електрики з Придністров'я читайте у матеріалі "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".