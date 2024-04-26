Єреван розглядає пропозицію про організацію зустрічі глав МЗС Вірменії та Азербайджану

Вірменська сторона розглядає пропозиції Казахстану про організацію зустрічі глав МЗС Вірменії та Азербайджану.

Про це у коментарі "Арменпрес" заявила речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян.

За її словами, МЗС повідомить, щойно буде досягнуто домовленості про зустріч міністрів.

"Вірменія розглядає і підтримує ті посередницькі зусилля або переговорні платформи, які дійсно спрямовані на досягнення міцного миру на Південному Кавказі, підтримують основоположні принципи та взаємоузгоджені документи, зокрема й процес визнання територіальної цілісності", – сказала Бадалян.

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Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про готовність надати платформу для переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку отримав пропозицію від Казахстану і дав свою згоду.

Як відомо, минулого тижня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

У вівторок Азербайджан та Вірменія розпочали процедуру демаркації кордону, встановивши перший прикордонний стовп на спільній ділянці кордону.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

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