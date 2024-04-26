Politico: США оголосять про контракти на зброю для України на $6 млрд

США готуються оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги для України вартістю близько шести мільярдів доларів, який надаватиметься за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України).

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Програма USAI передбачає, що уряд США укладає контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво нового озброєння для України, а не поставляє обладнання зі своїх складів.

За даними видання, про пакет офіційно оголосять у п’ятницю, 26 квітня. Це зробить глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі "Рамштайн".

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Співрозмовники видання розповіли, що пакет міститиме ракети для комплексів Patriot, артилерійські боєприпаси, боєприпаси для HIMARS, безпілотники, антидронове обладнання, а також ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів.

Очікується, що вказане озброєння надходитиме в Україну протягом кількох років.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

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