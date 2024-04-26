Столтенберг: Захід має не допустити залежності від Китаю, як раніше у відносинах з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай має припинити підтримку РФ у розв’язаній нею війні проти України, якщо він хоче мати хороші відносини із Заходом, а також застеріг союзників від потрапляння у залежність від китайських ресурсів.

Про це очільник Північноатлантичного альянсу сказав під час візиту до Берліна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Столтенберга, РФ критично потребує підтримки Китаю, який підтримує її військово-промисловий комплекс, надаючи високотехнологічні товари, зокрема, напівпровідники.

"Минулого року Росія імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків. Китай також працює над тим, щоб надати Росії покращені супутникові можливості і знімки", – сказав він.

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Генсек НАТО нагадав, що Китай заявляв про прагнення мати хороші відносини із Заходом.

"Водночас Пекін продовжує підживлювати найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть мати і те, і інше", – попередив він.

Столтенберг застеріг західних союзників від потрапляння в таку ж залежність від Китаю, як і від Росії.

"У минулому ми зробили помилку, потрапивши в залежність від російських нафти і газу. Ми не повинні повторити цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, сировини, технологій робить нас вразливими", – підкреслив він.

Нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.