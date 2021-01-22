ЄС вимагає у Росії негайно звільнити Навального 

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Москву в четвер негайно звільнити отруєного опозиційного політика Алексєя Навального, затриманого в минулі вихідні, коли він повернувся в Росію з Німеччини.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пресконференція була присвячена головній темі зустрічі лідерів ЄС - боротьбі з коронавірусом, але Мішель почав спілкування з пресою, торкнувшись теми затримання Навального.

"Ми засуджуємо його затримання російською владою. Права пана Навального повинні повністю і безумовно поважатися. Ми закликаємо Росію негайно його звільнити", - сказав Мішель.

Мішель сказав журналістам, що під егідою Організації із заборони хімічної зброї необхідно провести неупереджене міжнародне розслідування того, що трапилося з Навальним.

Нагадаємо, у четвер 21 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав до посилення санкцій та інших обмежувальних кроків у зв’язку з арештом російського опозиціонера Алексєя Навального.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз буде враховувати ситуацію з Навальним при формуванні своєї політики щодо РФ.