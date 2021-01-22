ЕС требует от России немедленно освободить Навального

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Москву в четверг немедленно освободить отравленного оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного в минувшие выходные, когда он вернулся в Россию из Германии.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пресс-конференция была посвящена главной теме встречи лидеров ЕС - борьбе с коронавирусом, но Мишель начал общение с прессой, коснувшись темы задержания Навального.

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"Мы осуждаем его задержание российскими властями. Права господина Навального должны полностью и безусловно уважаться. Мы призываем Россию немедленно его освободить", - сказал Мишель.

Мишель сказал журналистам, что под эгидой Организации по запрещению химического оружия необходимо провести беспристрастное международное расследование случившегося с Навальным.

Напомним, в четверг, 21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных шагов в связи с арестом российского оппозиционера Навального.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет учитывать ситуацию с Навальным при формировании своей политики в отношении РФ.