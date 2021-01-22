Франція вимагатиме ПЛР-тест для в’їзду з усіх без винятку країн

Уряд Франції оголосив, що з неділі всім, хто бажає в'їхати до країни, навіть якщо вони подорожують з країн ЄС, буде потрібно надати негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Після обговорення серед європейських лідерів про додаткові обмеження на поїздки французький уряд оголосив, що кожному, хто в'їжджає в країну, потрібен негативний тест на коронавірус. Єдиний виняток - прикордонні робітники і перевізники.

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Той, хто в'їжджає до Франції з-за меж ЄС, вже зараз повинен дотримуватися суворих правил, які забороняють всі другорядні поїздки і вимагають як тесту на COVID, так і семиденного карантину у Франції.

Однак до цього часу в'їзд з країн ЄС або Шенгенської зони не піддавався жодним обмеженням.

Вимога застосовуватиметься до тих, хто прибуває авіаційним, автомобільним, морським або залізничним транспортом. На відміну від прибулих з-за меж ЄС, європейським мандрівникам не доведеться відбувати карантин у Франції.

Очікується, що наступного тижня Європейська комісія запропонує нові заходи безпеки для людей, які подорожують з третіх країн, серед яких Україна, які включатимуть вимогу пройти тестування на коронавірус перед поїздкою.



