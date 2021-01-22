Франция будет требовать ПЦР-тест для въезда со всех стран

Правительство Франции объявило, что с воскресенья всем желающим въехать в страну, даже если они путешествуют из стран ЕС, потребуется предоставить негативный ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

После обсуждения среди европейских лидеров о дополнительных ограничениях на поездки французское правительство объявило, что каждому, кто въезжает в страну, нужен отрицательный тест на коронавирус. Единственное исключение - пограничные рабочие и перевозчики.

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Тот, кто въезжает во Францию ​​из-за пределов ЕС, уже сейчас должен придерживаться строгих правил, запрещающих все второстепенные поездки и должен предоставить как теста на COVID, так и отбыть семидневный карантин во Франции.

Однако до сих пор въезд из стран ЕС или Шенгенской зоны не подвергался никаким ограничениям.

Требование применяться к тем, кто прибывает авиационным, автомобильным, морским или железнодорожным транспортом. В отличие от прибывших из-за пределов ЕС, европейским путешественникам не придется отбывать карантин во Франции.

Ожидается, что на следующей неделе Европейская комиссия предложит новые меры безопасности для людей, путешествующих из третьих стран, среди которых Украина, которые включают требование пройти тестирование на коронавирус перед поездкой.