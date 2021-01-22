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Перед будівлею уряду в Мінську чоловік вчинив самопідпал 






Перед будівлею уряду в Мінську чоловік вчинив самопідпал 

П'ятниця, 22 січня 2021, 12:18

У центрі Мінська в п’ятницю 22 січня чоловік вчинив самопідпал біля будівлі уряду.

Свідки інциденту надіслали фото та відео білоруській редакції "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Жінка, яка поділилася знімками з редакцією, сказала, що на площі, можливо, горів чоловік. 

 
Фото, яке надав очевидець події

На іншому відео видно, як чоловік горить відкритим вогнем, а силовики накривають його тканиною, щоб загасити вогонь.

На площі Незалежності в Мінську розташований будинок уряду, в якому розміщені уряд і парламент Білорусі, а також будівля мінської міської ради та міськвиконкому. 

Інцидент стався біля правого крила будинку уряду.

У МВС Білорусі заявили, що обставини інциденту з’ясовуються і на місці працює слідчо-оперативна група.

Згодом Слідчий комітет Білорусі повідомив, що 35-річний чоловік облив себе невстановленою рідиною, а потім підпалив її. Полум’я, що охопило чоловіка, ліквідували перехожий та правоохоронці.

Потерпілого забрала швидка допомога. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що він у непритомному стані.

"На першому огляді співробітники швидкої допомоги діагностували у нього понад 50% опіків. Працівники медичної швидкої допомоги перевезли потерпілого до Республіканського опікового центру", - заявили у міністерстві.

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