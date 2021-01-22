Перед зданием правительства в Минске мужчина совершил самоподжог

В центре Минска в пятницу 22 января мужчина совершил самоподжог у здания правительства.

Свидетели инцидента отправили фото и видео белорусской редакции "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Женщина, которая поделилась снимками с редакцией, сказала, что на площади, возможно, горел человек.

Фото, предоставленное очевидцем

На другом видео видно, как человек горит открытым пламенем, а силовики накрывают его тканью, чтобы потушить огонь.

На площади Независимости в Минске расположен дом правительства, в котором размещены правительство и парламент Беларуси, а также здание минского городского совета и горисполкома.

Инцидент произошел у правого крыла здания правительства.

В МВД Беларуси заявили, что обстоятельства инцидента выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Впоследствии Следственный комитет Беларуси сообщил, что 35-летний мужчина облил себя неустановленной жидкостью, а затем поджег ее. Пламя, охватившее человека, ликвидировали прохожий и правоохранители.

Пострадавшего забрала скорая помощь. В Министерстве здравоохранения заявили, что он в бессознательном состоянии.

"При первом осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Потерпевшего перевезли в Республиканский ожоговый центр", - заявили в министерстве.