Угорщина планує побудувати завод з виробництва вакцини від коронавірусу

Уряд Угорщини розпорядився збудувати у країні великий завод з виробництва вакцини від коронавірусу.

Про це прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі Kossuth Radio, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Origo.

За його словами, новий завод має бути достатньо великим, щоб виробляти достатню кількість вакцини.

Завод планується збудувати у місті Дебрецен.

"Це може зменшити вразливість країни. Ми не будемо такими вразливими, якщо йтиметься про вакцини", - сказав Орбан.

Раніше повідомлялося, що Угорщина схвалила до застосування в країні вакцини AstraZeneca і "Спутник V".

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пізніше заявив, що Угорщина і Росія уклали договір на поставку російської вакцини від коронавірусу.