Угорщина планує побудувати завод з виробництва вакцини від коронавірусу
П'ятниця, 22 січня 2021, 13:37
Уряд Угорщини розпорядився збудувати у країні великий завод з виробництва вакцини від коронавірусу.
Про це прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі Kossuth Radio, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Origo.
За його словами, новий завод має бути достатньо великим, щоб виробляти достатню кількість вакцини.
Завод планується збудувати у місті Дебрецен.
"Це може зменшити вразливість країни. Ми не будемо такими вразливими, якщо йтиметься про вакцини", - сказав Орбан.
Раніше повідомлялося, що Угорщина схвалила до застосування в країні вакцини AstraZeneca і "Спутник V".
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пізніше заявив, що Угорщина і Росія уклали договір на поставку російської вакцини від коронавірусу.
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