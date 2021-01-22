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Венгрия планирует построить завод по производству вакцины от коронавируса

Пятница, 22 января 2021, 13:37

Правительство Венгрии распорядилось построить в стране большой завод по производству вакцины от коронавируса.

Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире Kossuth Radio, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Origo.

По его словам, новый завод должен быть достаточно большим, чтобы производить достаточное количество вакцины.

Завод планируется построить в городе Дебрецен.

"Это может уменьшить уязвимость страны. Мы не будем такими уязвимыми, если говорить о вакцине", - сказал Орбан.

Ранее сообщалось, что Венгрия утвердила для применения в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса.

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