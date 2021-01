Украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ПАСЕ

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия российской делегации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ПАСЕ и постоянная делегация Украины.

"Полномочия российской делегации были обжалованы по существенным основаниям - нарушение базовых принципов Совета Европы - Марией Мезенцевой от Украины, поддерживаемой 38 членами ПАСЕ из пяти различных делегаций. Ассамблея проведет дебаты по этому вопросу позже на этой неделе", - сообщает ПАСЕ.

