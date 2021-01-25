Байден скасував заборону Трампа на службу трансгендерів у війську

Президент США Джо Байден в понеділок зняв заборону трансгендерам служити в армії, таким чином скасувавши розпорядження експрезидента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Це рішення, останній крок Байдена щодо скасування наказів Трампа, було оголошене Білим домом перед урочистою присягою міністра оборони Ллойда Остіна.

Цей крок відновлює політику епохи Обами, яка дозволяла службу трансгендерів у війську.

На відміну від заборони Трампа, крок Байдена не був несподіванкою.

"Я справді вірю ... що якщо ви в стані, і ви кваліфіковані для проходження служби, і ви можете підтримувати стандарти, вам слід дозволити проходити службу", - сказав Остін.

Дональд Трамп оголосив у липні 2017 року заборону служби трансгендерів у війську. Пізніше він прийняв рекомендації Пентагону, щоб обмежити заборону трансгендерами, які потребують спеціального лікування.

Однак ряд судових позовів призупинив запровадження політики. Але Верховний суд США у січні скасував рішення суду нижчої інстанції, які заблокували цю політику, дозволяючи ввести її в дію.