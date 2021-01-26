Британія пропонує громадянам ЄС фінансові стимули за виїзд із країни

Велика Британія пропонує громадянам країн Євросоюзу фінансові стимули для виїзду з країни за кілька місяців до крайнього терміну подачі заяви на отримання статусу постійного жителя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

За даними видання, з 1 січня громадяни ЄС були непомітно додані в урядову схему добровільного повернення, за якою пропонується фінансова підтримка в якості заохочення за повернення в країну походження.

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Платежі можуть включати перельоти і до 2000 фунтів стерлінгів на переселення. Схема призначена для того, щоб допомогти деяким мігрантам у Британії покинути країну за власним бажанням.

Крайній термін для європейців, які проживають у Британії, для подачі заявки на схему поселення ЄС (EUSS) - 30 червня.

"Деякі люди можуть вирішити не отримувати статус відповідно до EUSS і, можливо, не захочуть залишатися у Британії після крайнього терміну. Ось чому ми написали зацікавленим сторонам, щоб проінформувати їх про те, що громадяни ЄЕЗ, які бажають залишити Британію, тепер можуть мати право на підтримку, яка допоможе їм зробити це в рамках схеми добровільного повернення", - сказав представник Міністерства внутрішніх справ Британії.

Ця новина з'явилася після того, як дослідження Об'єднаної ради з питань добробуту іммігрантів (JWCI) попередило, що тисячі ключових європейських робітників ризикують втратити своє законне право залишитися у Британії у звязку з виходом країни з ЄС.