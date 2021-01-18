Brexit-різанина: у Лондоні разом з вантажівками протестують експортери молюсків до ЄС

Більше 20 вантажівок для перевезення молюсків, припаркованих біля британського парламенту та резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона, взяли участь у протесті проти пост-Brexit бюрократії, яка, за їхніми словами, зупинила експорт до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Багато рибалок не можуть експортувати до ЄС з моменту введення сертифікатів на вилов, медичних перевірок та митних декларацій на початку цього року, що затримує доставку продукції та спонукає європейських покупців відмовитись від неї.

Вантажівки з такими гаслами, як "Різанина Brexit" та "Некомпетентний уряд, що знищує індустрію молюсків", були припарковані в декількох метрах від офісу прем’єра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт, у центральній частині Лондона. Поліція запитувала деталей у водіїв вантажівки.

"Ми впевнені, що система потенційно може зруйнуватися", - сказав Гері Ходжсон, директор Venture Seafoods, яка експортує живих та перероблених крабів та омарів до ЄС.

"Прем'єр-міністру Борису Джонсону потрібно бути чесним з нами, з собою та з британською громадськістю щодо проблем галузі", - додав він.

Згідно з угодою, досягнутою минулого місяця, британська торгівля з ЄС залишається вільною від тарифів і квот на товари, проте експортери риби заявляють, що їх бізнесу зараз загрожує безліч часто суперечливих вимог щодо експорту до ЄС.

Представник міністерства охорони навколишнього середовища британського уряду відмовився негайно давати коментарі. Минулого тижня міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс заявив, що "проблеми з прорізуванням зубів" щодо експорту риби після Brexit можуть бути вирішені найближчим часом.

Учасники протесту заявили, що британський уряд повинен розуміти серйозність проблем, з якими вони стикаються, та вплив на прибережні громади.