ЄС дав Польщі місяць на усунення проблем з незалежністю суддів

Єврокомісія перейшла до наступного етапу у процедурі про порушення щодо незалежності суддів у Польщі, яку розпочали 29 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії.

Процедура стосується закону щодо Дисциплінарної палати Верховного суду від 20 грудня 2019 року, що набув чинності 14 лютого 2020 року.

Дисциплінарна палата Верховного суду - діяльність якої була заморожена у квітні 2020 року за рішенням Суду ЄС - не веде дисциплінарного провадження проти суддів, але зняла імунітет з двох суддів.

На думку Європейської комісії, Польща таким чином порушила законодавство ЄС, оскільки все ще дозволяє Дисциплінарній палаті приймати рішення у справах, які безпосередньо стосуються суддів.

"У Польщі є місяць для того, щоб відповісти на додатковий висновок Єврокомісії і вжити необхідних заходів, щоб відповідати європейському праву, в іншому випадку ЄК може звернутися до Суду Євросоюзу", - йдеться в заяві ЄК.

У Єврокомісії уточнили, що попередні відповіді Варшави на запити Брюссель не задовольнили.

Раніше в ЄК заявляли, що "нова дисциплінарна система" підриває незалежність польських суддів, не надаючи необхідних гарантій для захисту їх від політичного контролю, як того вимагає Суд Євросоюзу.