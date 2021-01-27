ЕС дал Польше месяц на устранение проблем с независимостью судей

Еврокомиссия перешла к следующему этапу в процедуре о нарушении независимости судей в Польше, которую начали 29 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Процедура касается закона о Дисциплинарной палате Верховного суда от 20 декабря 2019 года, вступившего в силу 14 февраля 2020 года.

Дисциплинарная палата Верховного суда, деятельность которой была заморожена в апреле 2020 года по решению суда ЕС, не ведет дисциплинарного производства против судей, но сняла иммунитет с двух судей.

По мнению Европейской комиссии, Польша таким образом нарушила законодательство ЕС, поскольку все еще позволяет Дисциплинарной палате принимать решения по делам, которые касаются судей.

"У Польши есть месяц на то, чтобы ответить на дополнительный вывод Еврокомиссии и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", - говорится в заявлении ЕК.

В Еврокомиссии уточнили, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили.

Ранее в ЕК заявляли, что "новая дисциплинарная система" подрывает независимость польских судей, не предоставляя необходимых гарантий для защиты их от политического контроля, как того требует Суд Евросоюза.