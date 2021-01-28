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Есмінець США USS Porter  прямує у Чорне море

Четвер, 28 січня 2021, 09:39

Американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Twitter 6-го флоту США.

"USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів", - зазначають у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше цього тижня винищувачі Іспанії вперше приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Румунії.

Як відомо, на саміті НАТО 2016 року було ухвалено рішення нарощувати присутність сил Альянсу в Чорноморському регіоні. Наземний компонент будується навколо нової багатонаціональної бригади.

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