Есмінець США USS Porter  прямує у Чорне море

Американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Twitter 6-го флоту США.

"USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів", - зазначають у повідомленні.

BREAKING: 🇺🇸 #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ⚓️ and aircraft ✈️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021

Нагадаємо, раніше цього тижня винищувачі Іспанії вперше приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Румунії.

Як відомо, на саміті НАТО 2016 року було ухвалено рішення нарощувати присутність сил Альянсу в Чорноморському регіоні. Наземний компонент будується навколо нової багатонаціональної бригади.

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