Есмінець США USS Porter прямує у Чорне море
Американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря.
Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Twitter 6-го флоту США.
"USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів", - зазначають у повідомленні.
BREAKING: 🇺🇸 #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ⚓️ and aircraft ✈️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021
Нагадаємо, раніше цього тижня винищувачі Іспанії вперше приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Румунії.
Як відомо, на саміті НАТО 2016 року було ухвалено рішення нарощувати присутність сил Альянсу в Чорноморському регіоні. Наземний компонент будується навколо нової багатонаціональної бригади.
Читайте також: Друг України на чолі Пентагону: якими виявилися погляди міністра оборони США.