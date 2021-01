Есмінець США USS Porter  прямує у Чорне море

Американський есмінець USS Porter прямує до Чорного моря.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Twitter 6-го флоту США.

"USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів", - зазначають у повідомленні.

BREAKING: 🇺🇸 #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ⚓️ and aircraft ✈️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6