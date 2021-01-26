Винищувачі Іспанії вперше приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Румунії

Шість винищувачів Eurofighter іспанських ВПС прибули на авіабазу в Румунії для виконання місій НАТО з охорони повітряного простору разом з румунськими ВПС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Об'єднаного командування ВПС НАТО.

Іспанія вперше направила свої винищувачі на південний схід території НАТО для підтримки заходів стримування та оборони Північноатлантичного альянсу.

While @EjercitoAire regularly support #NATO's Baltic Air Policing mission, it is the first time 🇪🇸 sends their fighters to the southeast of NATO territory to support the Alliance’s deterrence and defence measures with @MApNRomania Air Force.



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До Румунії прибули 130 іспанських військових, а винищувачі Eurofighter допомогатимуть патрулювати повітряний простір Румунії протягом двох місяців.

"Подвійна вигода для союзних країн, що беруть участь в посиленні повітряної поліції, полягає у встановленні навчальних і оперативних відносин з румунськими військово-повітряними силами і спільному захисті повітряного простору Північноатлантичного союзу на Чорному морі", - заявили в командуванні.

Раніше у місії НАТО в Румунії брали участь військові з Британії, Канади, Італії та Португалії.

Як відомо, на саміті НАТО 2016 року було ухвалено рішення нарощувати присутність сил Альянсу в Чорноморському регіоні. Наземний компонент будується навколо нової багатонаціональної бригади.