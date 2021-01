Винищувачі Іспанії вперше приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Румунії

Шість винищувачів Eurofighter іспанських ВПС прибули на авіабазу в Румунії для виконання місій НАТО з охорони повітряного простору разом з румунськими ВПС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Об'єднаного командування ВПС НАТО.

Іспанія вперше направила свої винищувачі на південний схід території НАТО для підтримки заходів стримування та оборони Північноатлантичного альянсу.

While @EjercitoAire regularly support #NATO's Baltic Air Policing mission, it is the first time 🇪🇸 sends their fighters to the southeast of NATO territory to support the Alliance’s deterrence and defence measures with @MApNRomania Air Force.



Learn more https://t.co/SdnViWst1y pic.twitter.com/sJ9kV6GX4X