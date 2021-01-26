Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем'єр-міністр Італії подав у відставку

Прем’єр-міністром Естонії вперше затверджено жінку

Сенат отримав статтю про імпічмент Дональда Трампа

Мінфін США вперше в історії очолила жінка 






Винищувачі Іспанії вперше приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Румунії

Вівторок, 26 січня 2021, 15:28

Шість винищувачів Eurofighter іспанських ВПС прибули на авіабазу в Румунії для виконання місій НАТО з охорони повітряного простору разом з румунськими ВПС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Об'єднаного командування ВПС НАТО.

Іспанія вперше направила свої винищувачі на південний схід території НАТО для підтримки заходів стримування та оборони Північноатлантичного альянсу.

До Румунії прибули 130 іспанських військових, а винищувачі Eurofighter допомогатимуть патрулювати повітряний простір Румунії протягом двох місяців.

"Подвійна вигода для союзних країн, що беруть участь в посиленні повітряної поліції, полягає у встановленні навчальних і оперативних відносин з румунськими військово-повітряними силами і спільному захисті повітряного простору Північноатлантичного союзу на Чорному морі", - заявили в командуванні.

Раніше у місії НАТО в Румунії брали участь військові з Британії, Канади, Італії та Португалії.

Як відомо, на саміті НАТО 2016 року було ухвалено рішення нарощувати присутність сил Альянсу в Чорноморському регіоні. Наземний компонент будується навколо нової багатонаціональної бригади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія Альянс Румунія
powered by lun.ua