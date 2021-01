Эсминец США USS Porter направляется в Черное море

Американский эсминец USS Porter направляется к Черному морю.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Twitter 6-го флота США.

"USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", - отмечается в сообщении.

BREAKING: 🇺🇸 #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ⚓️ and aircraft ✈️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6