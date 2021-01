Посли G7 наполягають на реформі безпекового сектора України

Напередодні голосування щодо реформи СБУ посли країн "Групи семи" заявили про важливість реформи сфери безпеки України за міжнародними стандартами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони заявили на зустрічі з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною.

"Посли G7 зустрілися з Ольгою Стефанішиною для загальної й позитивної дискусії про плани України щодо реформ на 2021 рік. Вони підкреслили важливість реформи сфери безпеки за міжнародними стандартами і привітали заклик президента Зеленського поважати міжнародні зобов'язання у законодавстві про держзакупівлі", - йдеться у повідомленні акаунту в Twitter британського головування у групі підтримки послів G7 у Києві.

G7 Ambs met @StefanishynaO for a broad, positive discussion on 🇺🇦 2021 reform plans. Among them, G7 emphasised importance of security sector reform in line w/ int’l standards & welcomed @ZelenskyyUA’s call for respect of int’l obligations in public procurement legislation.