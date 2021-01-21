Зеленський закликав не схвалювати проєкт про локалізацію, що порушує домовленості з ЄС

Президент України Володимир Зеленський закликав не схвалювати законопроєкт про локалізацію, що порушує домовленості України з ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента України, про це йдеться у листі, надісланому прем’єру Денису Шмигалю та спікеру парламенту Дмитру Разумкову.



У повідомленні пресслужби напряму не згаданий скандальний законопроєкт про локалізацію №3739, але йдеться про нього.



Зеленський у листі звертає увагу, що зараз на розгляд винесли низку ініціатив, які передбачають виведення з-під дії закону "Про публічні закупівлі" в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.



"Вказане суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції, що матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, у тому числі з фінансовими організаціями", – зазначає Володимир Зеленський.



За його словами, основна мета закону "Про публічні закупівлі" - забезпечити ефективний і прозорий процес закупівель та доброчесне конкурентне середовище у цій сфері.



Він додає, що цей закон адаптує законодавство України до законодавства ЄС, як це передбачає Угода про асоціацію.



"На сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", – наголошує Володимир Зеленський.

У проєкті про локалізацію йдеться про зобов’язання мати місцеву складову в певних видах машин, які закуповуються коштом держави або місцевих органів влади.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що через негативну реакцію ЄС на цей законопроєкт на рік були заморожені переговори із ЄС щодо приєднання до європейського ринку держзакупівель.

Детальніше про проблеми із законопроєктом про локалізацію читайте у статті Тільки для своїх: як нова ініціатива "Слуги народу" загрожує відносинам з ЄС, а також: Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту нацвиробника.