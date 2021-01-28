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Послы G7 настаивают на реформе украинского сектора безопасности

Четверг, 28 января 2021, 10:10

Накануне голосования по реформе СБУ послы стран "Группы семи" заявили о важности реформы сферы безопасности Украины по международным стандартам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили на встрече с вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

"Послы G7 встретились с Ольгой Стефанишиной для общей и положительной дискуссии о планах Украины относительно реформ на 2021 год. Они подчеркнули важность реформы сферы безопасности по международным стандартам и приветствовали призыв президента Зеленского уважать международные обязательства в законодательстве о госзакупках", - говорится в сообщении аккаунта в Twitter британского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве. 

Напомним, Верховная рада впервые подошла к рассмотрению законопроекта №3196-д, который должен радикально изменить СБУ, 18 декабря, но не смогла принять решение из-за нехватки голосов.

Рассмотрение законопроекта затем перенесли на январь.

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"Европейская правда" подробно освещала запланированную реформу. Весной мы рассказали, как эксперты Международной консультативной группы (в которую входят представители НАТО, ЕС и США) раскритиковали первый проект реформы.

Позже мы узнали об оценках обновленного законопроекта, и те оказались осторожно положительными со стороны западных экспертов и значительно более критическими - со стороны самой СБУ.

Подробнее о реформе читайте в статье: Реформа несмотря на сопротивление: как и вопреки чему должна измениться Служба безопасности Украины

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