Послы G7 настаивают на реформе украинского сектора безопасности

Накануне голосования по реформе СБУ послы стран "Группы семи" заявили о важности реформы сферы безопасности Украины по международным стандартам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили на встрече с вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

"Послы G7 встретились с Ольгой Стефанишиной для общей и положительной дискуссии о планах Украины относительно реформ на 2021 год. Они подчеркнули важность реформы сферы безопасности по международным стандартам и приветствовали призыв президента Зеленского уважать международные обязательства в законодательстве о госзакупках", - говорится в сообщении аккаунта в Twitter британского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве.

G7 Ambs met @StefanishynaO for a broad, positive discussion on 🇺🇦 2021 reform plans. Among them, G7 emphasised importance of security sector reform in line w/ int’l standards & welcomed @ZelenskyyUA’s call for respect of int’l obligations in public procurement legislation.