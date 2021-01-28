В ЄС прокоментували ідею анальних мазків для тестування на коронавірус

Європейська комісія буде стежити за розвитком науки і порадами вчених, коли мова йде про потенційні рекомендації тестів на коронавірус, які проводяться анально.

Про це заявив офіційний представник Комісії на щоденному брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Австрійський журналіст запитав, чи планує Єврокомісія включити анальні мазки у свої рекомендації з тестування на COVID в ЄС. Кілька китайських міст вже використовують такий вид тестування для виявлення потенційних інфекцій COVID-19.

У відповідь на сміх представників Комісії та журналістів, речник Ерік Мамер сказав: "Я думаю, що у всіх нас є особистий інтерес до цього питання", після чого передав питання своєму колезі Стефану Де Кеєрсмакеру.

Де Кеєрсмакер відповів, що "ми підемо туди, куди нас поведе наука. Так що якщо наука поставить нас в цю точку, ми розглянемо це питання. Але, звичайно, я не думаю, що можу щось додати з цього приводу".

"Я не думаю, що ви чекаєте технічного брифінгу з цього приводу", - додав він жартома.

Пізніше на пресконференції інший журналіст запитав, чи означає коментар Комісії, що така методика дійсно може бути рекомендована в ЄС, враховуючи, що дослідження з Китаю припускають, що анальні мазки можуть бути більш точними при виявленні коронавірусних інфекцій, ніж класичні респіраторні тести.

Де Кеерсмекер відповів, що тестування - це справа країн ЄС, і Комісія дає тільки рекомендації. "Ми дійсно значною мірою покладаємося ... на думку вчених, і тому залишаємо науковому світу висновки, які підходи є кращими", - сказав він.

Агентство Reuters днем ​​раніше повідомило, що китайські міста використовують анальні мазки для виявлення потенційних інфекцій COVID-19. Зафіксовані випадки, коли люди здавали мазок з горла, і інфекція не виявлялася, при цьому у них були симптоми коронавірусу. Після цього вірус підтверджувався за допомогою мазків з носа і анальних мазків.

Минулого тижня представник міської влади Пекіна повідомив, що анальні мазки були взяті у більш ніж 1000 вчителів, співробітників і учнів однієї з початкових шкіл міста після того, як був виявлений спалах інфекції.

Китайські вчені повідомляють, що додаткові тести з використанням анальних мазків можуть допомогти уникнути пропуску інфекцій, оскільки сліди вірусу в зразках фекалій або анальних мазках можуть залишатися і виявлятися протягом більш тривалого часу, ніж в зразках, взятих з верхніх дихальних шляхів. Втім, зазначається, що такі зразки поки необхідні тільки для ключових груп, наприклад, людей, які перебувають на карантині.